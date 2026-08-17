Momen Kemerdekaan RI, 3 Mantan Gubernur Riau Titip Pesan Ini untuk Generasi Muda

jpnn.com, PEKANBARU - Tiga tokoh yang pernah memimpin Provinsi Riau, yakni H Raja Mambang Mit, Annas Maamun, dan Arsyadjuliandi Rachman, menyampaikan pesan penting kepada generasi muda dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Pesan tersebut disampaikan di Pekanbaru, Senin (17/8).

Ketiganya sama-sama menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, penguasaan teknologi, semangat kebersamaan, serta penghormatan terhadap para veteran dan pejuang kemerdekaan.

Mantan Wakil Gubernur Riau yang juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Riau H Raja Mambang Mit, mengatakan masa depan Riau sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya.

Ia mendorong anak-anak muda untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Generasi muda adalah harapan bangsa, oleh karena itu mereka harus dapat melakukan usaha-usaha yang dapat mendidik dirinya agar benar-benar berbuat dan bermanfaat bagi masyarakat banyak,” ujar Mambang Mit.

Menurutnya, pembangunan Riau juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kebersamaan dinilai menjadi modal penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya berharap masyarakat Riau harus dapat saling bahu-membahu dengan pemerintah agar dapat bersama-sama dalam rangka membangun daerah, karena tanpa kebersamaan tidak mungkin tujuan itu akan terbangun,” katanya.