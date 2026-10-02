Momen Malaysia Mendadak Muram, Gara-Gara Gol ke-9 Timnas Indonesia

jpnn.com - Ekspresi pemain Malaysia berubah drastis setelah mengetahui hasil pertandingan Timnas Indonesia melawan Bangladesh.

Beberapa saat sebelumnya, Skuad Harimau Malaya masih larut dalam perayaan kemenangan 6-0 atas Singapura.

Malaysia sebenarnya sempat merasa berada di jalur menuju final FIFA ASEAN Cup 2026.

Kemenangan besar atas Singapura membuat tim asuhan Tan Cheng Hoe mengoleksi tujuh poin dan memiliki selisih gol +9.

Namun, situasi berubah setelah Indonesia mencetak gol kesembilan ke gawang Bangladesh pada penghujung pertandingan.

Gol tersebut lahir melalui kerja sama Ole Romeny dan Mitchell Baker. Asis Romeny dari sisi kiri yang kemudian diselesaikan Baker dari jarak dekat.

Skor 9-2 membuat Indonesia menyamai Malaysia dalam perolehan poin dan selisih gol. Pembeda akhirnya adalah jumlah gol yang dicetak sepanjang fase grup.

Selebrasi Malaysia Berubah Jadi Muram

Potongan video yang beredar di media sosial memperlihatkan pemain dan staf Malaysia memeriksa hasil pertandingan Indonesia melalui gawai di pinggir lapangan.