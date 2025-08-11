Momen Manis Nadin Amizah dan Sang Suami Pasca-Menikah
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Nadin Amizah dan suaminya, Faishal Tanjung, kini tengah menikmati momen bahagia setelah menikah.
Melalui akunnya di Instagram, Nadin mengungkapkan resepsi pernikahan mereka meninggalkan kesan mendalam yang sulit dilupakan.
Tampak Nadin membagikan potret Faishal Tanjung yang tengah rebahan di kursi seraya menatapnya.
Melalui keterangan unggahannya, Nadin mengaku terpikat dengan indahnya acara resepsi yang telah berlangsung.
"Kami masih kegirangan dan kesemsem dengan cantik, intimate dan hangatnya resepsi kami kemarin," begitu keterangan yang ditulis Nadin Amizah, Senin (11/8).
Nadin menilai perasaan yang mereka alami diibaratkan seperti post-concert depremsion.
Istilah tersebut menggambarkan kekosongan setelah mengalami momen puncak yang sangat menyenangkan.
Analogi ini muncul karena kuatnya keinginan mereka untuk mengulang kembali setiap detik dari hari istimewa tersebut.
Musikus Nadin Amizah dan suaminya, Faishal Tanjung tengah menikmati fase pasca-pernikahan dengan perasaan bahagia yang meluap-luap.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menikah, Begini Penampillan Nadin Amizah dengan Gaun Merah Muda
- Lagu Lama-Lama Terpesona, Persembahan Teranyar dari Caca Veronica
- Hadiri Sidang, Sammy Simorangkir Cerita Pengalamannya Dilarang Bawakan Lagu Kerispatih
- Rilis Single 'Terbunuh Rindu', Reezal Noerdza Cerita Begini
- Nadin Amizah Kembali Mengalami Pelecehan Seusai Konser
- Selamat, Nadin Amizah Akhirnya Dilamar Faishal Tanjung