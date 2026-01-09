menu
Momen Martina Ayu Pratiwi Dekat Prabowo, Katanya Deg-degan

Momen Martina Ayu Pratiwi Dekat Prabowo, Katanya Deg-degan
Presiden Prabowo Subianto didampingi Menpora Erick Thohir menghitung medali yang diraih atlet triathlon Martina Ayu Pratiwi (ketiga kanan) saat menyerahkan bonus kepada atlet peraih medali pada SEA Games Thailand di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto tampak menghitung sekalung medali yang diraih atlet triathlon Indonesia, Martina Ayu Pratiwi selama turnamen SEA Games Ke-33 di Thailand.

Momen itu terjadi dalam acara penyerahan bonus bagi atlet peraih medali SEA Games 33, yang digelar di Istana Negara, Kamis (8/1/2026), yang kemudian disambut tepuk tangan meriah oleh para hadirin.

"Saya sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah, dan saya sebagai pribadi menyampaikan terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian, atas keberhasilan saudara menjaga kehormatan bangsa Indonesia," kata Prabowo Subianto.

Dalam acara tersebut, Martina Ayu menjadi atlet pertama menerima bonus yang diserahkan Presiden Prabowo.

Martina tampil dengan lima medali emas dan dua medali perak yang dikalungkan di lehernya.

Medali-medali itu diraihnya dari cabang triathlon, duathlon, dan aquathlon.

Deretan prestasi tersebut tampak membuat Presiden Prabowo terkesan dan secara antusias menghitung langsung medali-medali Martina Ayu di hadapan para undangan.

Ketika itu Presiden Prabowo didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

Atlet triathlon Indonesia Martina Ayu Pratiwi mengaku deg-degan saat berada dekat Presiden Prabowo Subianto yang menyerahkan bonus peraih medali SEA Games.

