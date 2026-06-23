Momen Mengharukan Menjelang Umrah, Ruben Onsu Akhirnya Bertemu Anak-anak

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Ruben Onsu membagikan momen mengharukan menjelang keberangkatannya menjalani ibadah umrah.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan suasana di bandara saat dirinya bersama orang-orang yang hendak berangkat ke Tanah Suci.

Dari video tersebut, salah satu yang mencuri perhatian yakni momen ketika pria berusia 42 tahun itu tampak bertemu kedua buah hatinya, Thalia dan Thania Putri Onsu.

Dalam video itu, Ruben Onsu terlihat menyambut hangat putri sulungnya yang datang bersama tante.

Video menunjukkan kebersamaan Ruben Onsu dengan Thalia dan Thania. Mantan istrinya, Sarwendah juga terlihat hadir mendampingi anak-anaknya di momen tersebut.

Ruben Onsu melepas rindunya kepada kedua buah hatinya. Dia tampak mengobrol dan juga merangkul kedua putrinya tersebut.

Sebelumnya, pihak Ruben Onsu sempat mengungkapkan bahwa dirinya kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya.

Pihak Ruben Onsu bahkan menyebut kesulitan untuk bertemu anak-anaknya sudah dirasakan sejak akhir tahun 2025. (jun/jpnn)