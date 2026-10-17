Momen Mengharukan Reuni Geisha di Synchronize Fest 2026

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Momo akhirnya reuni bareng Geisha dalam Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo, Jakarta Pusat pada Jumat (16/10) malam.

Reuni Momo dengan Geisha menjadi salah satu yang paling dinantikan dalam Synchronize Fest 2026. Setelah bertahun-tahun dicoba, penyelenggara akhirnya bisa menyatukan Momo, Roby, Aan, Dhan, Nard, termasuk Geisha tahun ini.

Adapun Momo tampil di tengah-tengah saat Geisha membawakan lagu 'Cinta dan Benci'.

Sebelumnya, lagu itu dinyanyikan oleh Regina Poetiray kemudian dilanjutkan oleh Momo.

Momo juga melantunkan lagu 'Selalu Salah' dalam penampilan di Synchronize Fest 2026.

Kemudian, Momo tampak menyapa para penonton dan mengaku terharu lantaran akhirnya bisa tampil bersama Geisha.

"Kalau nangis, takutnya lagu berikutnya saya mewek terus nanti bengong enggak nyanyi-nyanyi. Tapi yang pasti, malam ini saya terharu," kata Momo di Gambir Expo, Jakarta Pusat, Jumat malam.

Pemilik nama asli Narova Morina itu mengatakan tidk semua cerita dalam hidup harus melihat siapa yang salah dan benar.