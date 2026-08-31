Momen-Momen Dramatis saat Persib Mengalahkan Manila Digger

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menaklukkan Manila Digger 1-0 pada fase pendahuluan atau playoff untuk lulus ke fase grup AFC Champions League (ACL) Two 2026/2027.

Gol yang tercipta pada laga di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8) malam itu dicetak oleh Mariano Peralta.

Dramatis. Gol itu baru lahir menjelang laga berakhir, yakni pada menit ke-89.

Persib pun berhak masuk ke Grup E ACL Two, bergabung bersama FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia) dan The Cong-Viettel FC (Vietnam).

Pada laga tadi, Persib sudah mendapatkan perlawanan ketat sejak awal dari Manila Digger.

Tanpa kehadiran pendukung yang memang dilarang hadir lantaran Persib kena hukuman, tuan rumah harus bersusah payah membongkar pertahanan tim tamu.

Beberapa momen dramatis tercipta.

Ragnar Oratmangoen beberapa kali mencoba membuka ruang dari sisi kiri.