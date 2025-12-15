Momen Nataru, Airlangga Usulkan Work From Anywhere pada 29-31 Desember

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato mengusulkan agar diselenggarakan Work From Anywhere (WFA) pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Usulan itu disampaikan Airlangga kepada Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12).

Airlangga menyebutkan WFA perlu diterapkan untuk mengoptimalkan mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun.

Airlangga mulanya mengatakan jumlah perjalanan pada periode libur Lebaran 2025 sebanyak 140 juta perjalanan.

Dia mengatakan prediksi jumlah perjalanan pada periode libur Nataru bisa lebih dari 100 juta.

“Libur anak-anak sekolah tanggal 22 sampai tanggal 3. Oleh karena itu, kami usulkan, jumlah perjalanan selama libur pada waktu lebaran sebanyak 140 juta perjalanan. Dan di Desember ini diperkirakan bisa di atas 100 juta,” ucap Airlangga.

Dia mengusulkan para pekerja yang tetap bekerja pada 29 hingga 31 Desember agar bisa diterapkan WFA.

“Oleh karena itu, kami usulkan tanggal 29, 30, 31 yang di antara libur, Pak. Kami usulkan untuk work from anywhere and everywhere,” kata dia.