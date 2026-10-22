menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Momen Prabowo Cari Dedi Mulyadi di Rakor TPKAD: Pasti Sibuk

Momen Prabowo Cari Dedi Mulyadi di Rakor TPKAD: Pasti Sibuk

Momen Prabowo Cari Dedi Mulyadi di Rakor TPKAD: Pasti Sibuk
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut memadamkan api yang membakar lahan di Gunung Ciremai. Foto: tangkapan layar video

jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak hadir dalam rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Absennya Dedi Mulyadi pun turut dipertanyakan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Momen tersebut terjadi saat Prabowo menyapa 18 gubernur yang hadir. Mulanya, presiden berseloroh saat menyapa Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.

Baca Juga:

Prabowo mengatakan, nama yang memiliki kata Bowo dalam namanya memiliki hal spesial.

"Yang ada Bowo-Bowo itu loh," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian melanjutkan dengan menyapa gubernur lain. Namun, saat menyapa perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Prabowo sadar ternyata dihadiri Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Baca Juga:

Prabowo kemudian bertanya ke mana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM. Padahal, kata dia, jarak Jawa Barat dan Jakarta cukup dekat.

"Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Ke mana KDM itu? Yang paling dekat enggak hadir. Pasti sibuk. Oke," ucap dia.

Dedi Mulyadi sibuk memadamkan kebakaran di Gunung Ciremai saat dicari Presiden Prabowo Subianto di Rakor TPKAD.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI