Momen Prabowo “Cueki” Jokowi di HUT TNI Jadi Sorotan
jpnn.com, JAKARTA - Potongan video yang menunjukkan perbedaan interaksi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menjadi viral.
Hal itu disebabkan Prabowo dinilai “cuek” dan tak mengajak Jokowi berbicara.
Adapun hal berbeda terlihat dari interaksi Prabowo dengan SBY. Momen tersebut terjadi saat peringatan HUT Ke-81 TNI di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10) kemarin.
Mulanya, Prabowo, Jokowi, SBY berdiri berderet di lapangan bersama sejumlah tokoh untuk berfoto bersama. Posisi berdiri saat berfoto adalah Prabowo diapit oleh Jokowi dan SBY.
Usai berfoto, Prabowo lalu menengok ke arah SBY dan keduanya bersalaman. Kedua juga tampak mengobrol.
Prabowo lalu memanggil Komandan Upacara Letjen TNI Lucky Avianto untuk bersalaman. Saat momen itu, Prabowo dan SBY mengobrol dengan Lucky.
Setelah foto bersama selesai, Mereka lalu meninggalkan lapangan bersama-sama. Lagi-lagi, Prabowo tampak hanya mengajak SBY berbicara. Dia hanya menengok sekali ke arah Jokowi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu lalu memanggil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsudin untuk berbicara.
Prabowo dinilai “cuek” dan tak mengajak Jokowi berbicara. Berbeda dengan yang dilakukan Prabowo terhadap SBY.
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