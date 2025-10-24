menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Momen Prabowo dan Presiden Brasil Rayakan Ulang Tahun Bersama

Momen Prabowo dan Presiden Brasil Rayakan Ulang Tahun Bersama

Momen Prabowo dan Presiden Brasil Rayakan Ulang Tahun Bersama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, merayakan ulang tahun bersama, di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (23/10) malam. Foto: tangkapan layar akun @lulaoficial

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva merayakan ulang tahun bersama.

Ulang tahun keduanya dirayakan bersama saat makan malam di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (23/10) malam.

Momen itu tampak diunggah melalui akun resmi Presuden Lula @lulaoficial di Instagram.

Baca Juga:

Dalam videonya, Presiden Prabowo dan Presiden Lula terlihat kompak memakai batik.

Prabowo pun mempersilakan Presiden Lula untuk meniup lilin yang ada dalam kue ulang tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono turut memeriahkan momen ini dengan nyanyian “selamat ulang tahun” dan “potong kuenya”.

Baca Juga:

Lula kemudian memotong kue dan potongan pertama diberikan kepada Prabowo. Potongan kedua diberikan kepada istrinya, Janja da Silva, dan potongan ketiga untuk dirinya sendiri.

Lula pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas sambutan yang hangat dan penuh kasih sayang.

Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva merayakan ulang tahun bersama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI