Momen Prabowo dan Presiden Brasil Rayakan Ulang Tahun Bersama
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva merayakan ulang tahun bersama.
Ulang tahun keduanya dirayakan bersama saat makan malam di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (23/10) malam.
Momen itu tampak diunggah melalui akun resmi Presuden Lula @lulaoficial di Instagram.
Dalam videonya, Presiden Prabowo dan Presiden Lula terlihat kompak memakai batik.
Prabowo pun mempersilakan Presiden Lula untuk meniup lilin yang ada dalam kue ulang tahun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono turut memeriahkan momen ini dengan nyanyian “selamat ulang tahun” dan “potong kuenya”.
Lula kemudian memotong kue dan potongan pertama diberikan kepada Prabowo. Potongan kedua diberikan kepada istrinya, Janja da Silva, dan potongan ketiga untuk dirinya sendiri.
Lula pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas sambutan yang hangat dan penuh kasih sayang.
Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva merayakan ulang tahun bersama.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Legislator Ungkap Catatan Ini, Simak
- Prabowo Dipastikan Hadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur
- Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20%, Pertama dalam Sejarah
- Disambut Pemuda Papua, Billy Mambrasar Sampaikan Pesan Prabowo soal Pembangunan
- Presiden Brasil Datang, Prabowo Bikin Kebijakan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah
- Prabowo dan Presiden Brasil Bakal Rayakan Ulang Tahun Bersama