menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Momen Prabowo Melemparkan Kemeja Seusai Berorasi pada Hari Buruh di Monas

Momen Prabowo Melemparkan Kemeja Seusai Berorasi pada Hari Buruh di Monas

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto melemparkan kemejanya usai berorasi di hadapan para buruh saat peringatan May Day di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melepas kemejanya seusai berorasi di hadapan para buruh saat peringatan May Day di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5).

Prabowo berorasi mengenai kesejahteraan dan program pemerintah untuk para buruh.

Mengakhiri pidatonya, Prabowo membuka kemeja cokelat yang dipakai lalu dilemparkan kepada buruh.

Baca Juga:

Para buruh pun bersorak dan meneriaki nama Presiden Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan pemerintah telah membuat kebijakan pro buruh. Salah satunya dengan mengangkat Marsinah sebagai pahlawan nasional.

“Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Nganjuk, Jawa Timur, untuk meresmikan museum perjuangan buruh yang diberi nama museum Marsinah,” ucap Prabowo.

Baca Juga:

Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) setelah 22 tahun.

“UU PPRT belum pernah ada, selama ini pekerja-pekerja rumah tangga entah dibayar upah berapa, tidak jelas. Sekarang, pertama kali dalam sejarah NKRI kita sahkan UU PPRT,” kata dia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI