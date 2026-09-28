Momen Prabowo Telepon Rahmat Erwin Peraih Medali Emas Asian Games 2026, Begitu Akrab

jpnn.com - Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah peraih medali emas pada ajang Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang pada Sabtu (26/9/2026), ditelepon oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo menelepon Rahmat Erwin untuk menyampaikan ucapan selamat setelah atlet asal Sulawesi Selatan itu meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia angkat besi.

Berdasarkan unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) pada Minggu, percakapan Prabowo dengan Rahmat Erwin dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Indonesia (PB PABSI) Rosan Roeslani berlangsung melalui sambungan panggilan video dari kediaman Prabowo di Hambalang, Sabtu (26/9) sore.

Dalam percakapan itu, Rosan terlebih dahulu menyampaikan kepada Prabowo mengenai prestasi Rahmat Erwin yang berhasil meraih emas dan memecahkan rekor dunia.

"Alhamdulillah Rahmat Erwin baru mendapatkan medali emas dan memecahkan rekor dunia, rekor ASEAN semuanya dipecahkan oleh Rahmat Erwin, Bapak," kata Rosan.

Prabowo lantas menyampaikan apresiasi kepada Rahmat atas perjuangannya dalam pertandingan dalam ajang Asian Games 2026 tersebut.

"Rahmat, selamat ya. Terima kasih, ya, terima kasih perjuanganmu. Saya bangga dengan kau," kata Prabowo.