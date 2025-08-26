menu
JPNN.com » Nasional » Hukum » Momen Rudy Ong Chandra Angkat Bicara di KPK, Sebut Nama Sugeng hingga Narkoba

Momen Rudy Ong Chandra Angkat Bicara di KPK, Sebut Nama Sugeng hingga Narkoba

Momen Rudy Ong Chandra Angkat Bicara di KPK, Sebut Nama Sugeng hingga Narkoba
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kanan) saat memperlihatkan tersangka kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra (kedua kiri), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com - Tersangka kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra (ROC) angkat bicara dalam konferensi pers yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rudy Ong tiba-tiba saja menginterupsi konferensi pers yang dilakukan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu tersebut.

"Perkara saya delapan tahun. Jadi, pegawai saya, Sugeng namanya, orang sana, memeras saya," kata Rudy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Selain itu, Rudy Ong menyebut Sugeng memeras dirinya untuk narkoba senilai Rp 10 miliar.

Setelah berbicara seperti itu, Rudy kembali digiring penyidik KPK meninggalkan lokasi konferensi pers.

Kemudian, Rudy dipersiapkan untuk berpindah tempat menggunakan mobil tahanan.

Begitu keluar dari gedung KPK, Rudy Ong kembali menyampaikan hal serupa kepada awak media.

"Delapan tahun. Jadi, pegawai saya, Sugeng itu memeras saya untuk narkoba Rp 10 miliar. Terus lapor ke KPK, justru saya yang kena," tuturnya.

Beginilah momen Rudy Ong Chandra, tersangka kasus suap izin tambang menginterupsi konferensi pers KPK. Sebut nama Sugeng hingga narkoba.

