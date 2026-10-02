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Momen Spesial, Honda Pakai Jubah Era 1966 di MotoGP Jepang

Momen Spesial, Honda Pakai Jubah Era 1966 di MotoGP Jepang
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Perkenalan livery khusus motor Honda di MotoGP Jepang, Motegi. Foto: honda

jpnn.com - Balutan warna merah dan putih klasik bakal menyelimuti Sirkuit Motegi akhir pekan ini.

Honda memutuskan untuk memutar balik waktu, menghadirkan nostalgia masa keemasan mereka tepat di hadapan publik sendiri pada MotoGP Jepang 2026.

Bukan sekadar ganti baju, livery khusus yang membalut motor RC213V adalah bentuk penghormatan bagi perjalanan panjang selama 60 tahun di kasta tertinggi balap motor dunia.

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Jejak sejarah itu bermula pada 1966. Kala itu, raungan mesin RC181 berkapasitas 500cc milik Honda pertama kali menggetarkan panggung Grand Prix.

Lewat ketangguhan Mike Hailwood dan Jim Redman, Honda langsung mengacak-acak dominasi penguasa zaman itu dan mencetak lima kemenangan dalam musim debutnya.

Kini, enam dekade dan 21 gelar juara dunia kemudian, warisan legendaris tersebut dihidupkan kembali.

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Di lintasan Motegi nanti, corak ikonik era 60-an ini akan ditunggangi oleh Luca Marini dan Somkiat Chantra, pembalap pengganti yang mengisi posisi Joan Mir karena masih dalam masa pemulihan cedera. 

Chantra bakal membalap dengan nomor #15.

Honda memutuskan untuk memutar balik waktu, menghadirkan nostalgia masa keemasan mereka tepat di hadapan publik sendiri pada MotoGP Jepang 2026.

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