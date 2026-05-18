Momen Unik, Prabowo Siram Jet Tempur Rafale Dengan Air Kembang

Presiden Prabowo saat menyiram bagian depan pesawat tempur Rafale dengan air kembang, di Halim Perdana Kusuma, pada Senin (18/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista baru kepada TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Senin (18/5).

Penyerahan itu terdiri dari enam pesawat tempur Dassault Rafale, satu unit Airbus A400M MRTT, dan empat pesawat Falcon 8X.

Lalu, dua radar Ground Control Intervention (GCI) GM403 lengkap dengan rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer

Pantauan JPNN.com di lokasi, ada salah satu hal unik yang dilakukan oleh Prabowo, yakni prosesi menyiram bagian depan pesawat tempur Rafale dengan air kembang.

Mulanya, Prabowo berkeliling mengecek sederet alutsista baru tersebut baik pesawat hingga rudal.

Setelah itu, Prabowo tampak naik ke atas tumpuan dan mengambil air dari kendi dengan menggunakan gayung.

Selanjutnya, dia menyiram bagian depan atau muncung pesawat tempur Rafale tersebut.

Adapun, Prabowo mengatakan bahwa penambahan alutsista itu untuk menambah kekuatan pertahanan negara.

