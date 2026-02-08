menu
Momen yang Dihadiri Raja Sayang Ini Membahagiakan Honorer

Bupati Nagan RayaTeuku Raja Keumangan didampingi Wakil Bupati Raja Sayang dan Plt Sekdakab Zulkifli menyerahkan SK PPPK paruh waktu, Jumat (6/2/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Nagan Raya

jpnn.com - NAGAN RAYA – Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan, menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada 2.150 orang.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu dilakukan di halaman kantor bupati Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Jumat (6/2/2026).

Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang dan Plt Sekdakab Zulkifli ikut mendampingi bupati di acara penyerahan SK PPPK Paruh Waktu.

“Penyerahan surat keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu,” kata Bupati Nagan Raya Teuku Raja Keumangan.

Dia mengatakan, penyerahan surat keputusan tersebut seiring dengan telah selesainya proses usul penetapan nomor induk PPPK paruh waktu di Kantor Regional XIII BKN Aceh, serta telah diterbitkannya SK pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.

Adapun jumlah PPPK paruh waktu yang menerima SK pengangkatan tersebut sebanyak 2.150 orang terdiri atas tenaga guru sebanyak 406 orang, tenaga kesehatan 584 orang, dan tenaga teknis 1.160 orang.

Dikatakan, penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini menjadi momen membahagiakan bagi para honorer yang sudah lama mengabdi.

“Penyerahan SK ini menjadi momen yang membahagiakan, terutama bagi para pegawai yang telah mengabdi selama bertahun-tahun,” katanya.

Menurut bupati, inilah momen yang membahagiakan bagi para honorer yang sudah lama mengabdi.

