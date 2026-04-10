Momentum 25 Tahun, Intelix Group Perkuat Langkah Menuju IPO 2027

jpnn.com, JAKARTA - Momentum 25 tahun menjadi tonggak penting bagi Intelix Group dalam menyiapkan langkah menuju fase pertumbuhan berikutnya.

Perusahaan menargetkan penawaran umum perdana saham atau IPO pada 2027 sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Transformasi ini juga beriringan dengan perjalanan PT Global Alih Daya yang memasuki tahun ketujuh dalam mendukung ekosistem Intelix Group.

Dalam fase terbaru, Intelix bertransformasi dari perusahaan layanan contact center menjadi ekosistem bisnis terintegrasi berbasis teknologi dan operasional.

Selama lebih dari dua dekade, perusahaan telah membangun fondasi bisnis di sektor B2B, termasuk industri perbankan dan multifinance.

Memasuki tahap baru, Intelix Group memperkuat integrasi antara pengalaman operasional, jaringan tenaga kerja, dan inovasi teknologi.

Struktur ekosistem tersebut terdiri dari tiga entitas utama, yakni PT Intelix Global Crossing, PT eCentrix Teknologi Indonesia, dan PT Global Alih Daya.

Ketiga entitas ini memiliki peran berbeda, mulai dari pengembangan pasar, inovasi teknologi berbasis kecerdasan buatan, hingga penyediaan layanan operasional di lapangan.