Momentum Hari Ibu, Plt Sekjen MPR Soroti Pentingnya Nilai Budi Pekerti di Era Digital
jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember dimaknai oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tidak sekadar sebagai agenda seremonial, melainkan momentum untuk menghadirkan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berdampak langsung bagi perempuan dan ibu.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menegaskan esensi Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember harus diwujudkan melalui kegiatan konkret yang mendukung peran dan kesehatan perempuan, bukan hanya diperingati secara simbolik.
Bagi Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR, kata Siti Fauziah, momentum ini tidak sekadar sebagai agenda seremonial, melainkan momentum untuk menghadirkan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berdampak langsung bagi perempuan dan ibu.
“Hari Ibu ini memang diperingati, tetapi bukan sekadar seremoni. Yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan nyata yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Siti Fauziah dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).
Dia menyampaikan MPR mendukung berbagai inisiatif kegiatan, salah satunya kegiatan yang digagas pimpinan dan anggota MPR, serta aktivis perempuan yaitu pemeriksaan kesehatan khusus bagi ibu-ibu yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Ibu.
Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan perempuan, seperti mammografi (MAMO) dan pap smear sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan ibu.
“Kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan untuk ibu-ibu inilah yang diharapkan menjadi wujud nyata peringatan Hari Ibu, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan, bukan hanya menjadi agenda simbolik tahunan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Siti Fauziah juga menyoroti tantangan peran ibu di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan karakter generasi muda saat ini.
Plt Sekjen MPR Siti Fauziah menyoroti pentingnya nilai budi pekerti di era digital dalam momentum Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gelar Raker Akhir Tahun, Siti Fauziah Berharap Kinerja Setjen MPR Lebih Baik di 2026
- Siti Fauziah Lantik Heri Herawan sebagai Deputi Administrasi Setjen MPR, Ini Pesannya
- Sosialisasi 4 Pilar MPR, Ibas Tegaskan Peran Ibu sebagai Fondasi Keluarga & Kekuatan Bangsa
- Pastikan P3TGAI Tepat Sasaran, Ibas Sebut Irigasi Kuat Kunci Kesejahteraan Petani
- Ibas Tekankan Peran Ibu sebagai Fondasi Keluarga & Bangsa di Sosialisasi 4 Pilar MPR
- Berdialog dengan Seniman Ngawi, Ibas Ingatkan Mencintai Budaya Tak Cukup Hanya Mewarisi