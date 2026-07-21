Momentum Harlah Ke-28 PKB, Perempuan Bangsa Gelar Pelantikan DPW dan Muspimnas

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa siap menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) sekaligus melantik seluruh pengurus tingkat wilayah dan cabang se-Indonesia dalam rangka memeriahkan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28.

Pelantikan pengurus DPW Perempuan Bangsa akan dirangkaikan dengan pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Indonesia di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat.

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh mengatakan pelantikan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian konsolidasi organisasi di tingkat provinsi yang diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) di seluruh Indonesia.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi peneguhan komitmen seluruh jajaran Perempuan Bangsa untuk memperkuat organisasi dan mengakselerasi kerja-kerja politik yang berpihak kepada masyarakat. Seluruh DPW telah melalui proses Muswil secara demokratis, dan kini saatnya bergerak bersama dalam satu barisan membangun organisasi yang semakin solid dan efektif," kata Nihayatul Wafiroh di Jakarta, Selasa (21/7).

Menurut perempuan yang akrab disapa Ninik itu, penguatan organisasi akan dilanjutkan hingga tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC), kecamatan, desa, hingga ranting agar Perempuan Bangsa makin dekat dengan masyarakat.

"Kami berkomitmen membangun organisasi yang kuat dari pusat hingga akar rumput. Setelah penguatan di tingkat DPW, kami akan mendorong percepatan pembentukan dan penguatan kepengurusan DPC di seluruh kabupaten/kota, dilanjutkan hingga tingkat kecamatan, desa, dan ranting," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menambahkan Muspimnas Perempuan Bangsa akan menjadi forum untuk menyelaraskan arah gerak organisasi, memperkuat sinergi dengan PKB, serta merumuskan program yang responsif terhadap kebutuhan perempuan Indonesia.

Menurut Ninik, Perempuan Bangsa siap menjadi garda terdepan dalam membesarkan PKB sekaligus memperluas partisipasi perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan pembangunan.