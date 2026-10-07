Momentum MotoGP, Hotel dan Restoran Diminta Serap Hasil Perikanan Warga Lokal NTB

jpnn.com, LOMBOK - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal meminta industri perhotelan dan restoran menyerap hasil perikanan lokal selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika.

Tujuannya, agar transaksi ekonomi semakin banyak berputar di NTB dan membuka pasar bagi nelayan serta pelaku usaha perikanan daerah.

“Jangan sampai tamunya datang ke NTB, menginap di NTB, tetapi produk yang disajikan justru didatangkan dari luar,” kata Lalu Iqbal dalam pertemuan dengan pelaku industri perhotelan di Tunak Resort, Lombok Tengah, Selasa , 6 Oktober 2026.

Dorongan tersebut disampaikan seiring meningkatnya keterisian hotel menjelang MotoGP. Apalagi, Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) I Made Adiyasa menyebut rata-rata okupansi hotel bintang tiga ke atas di Kota Mataram telah mencapai 82 persen per 7 Oktober 2026.

“Bahkan, sejumlah hotel mencatat tingkat keterisian mereka kini berada pada angka 97 persen,” katanya.

Lalu Iqbal menyebut, produksi perikanan NTB pada 2025 mencapai lebih dari 1,2 juta ton. Namun, banyak hasil perikanan tersebut dikirim ke luar daerah, termasuk produk premium seperti lobster.

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Dari diskusi dengan asosiasi dan serikat nelayan, Iqbal mendapat masukan bahwa produk-produk perikanan berkualitas belum memperoleh pasar yang cukup kuat di NTB.

Sementara itu, industri perhotelan dan restoran membutuhkan pasokan berkualitas untuk melayani tamu yang datang ke daerah ini.