Momentum Pertumbuhan Sektor Waste-to-Energy Menjelang Penerapan Standar Keberlanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Lanskap investasi pada sektor pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy atau WtE) di Indonesia saat ini tengah mengalami akselerasi yang sangat positif.

Momentum pertumbuhan ini didorong oleh inisiatif percepatan proyek strategis yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang menargetkan keterlibatan 17 mitra proyek hingga akhir tahun 2026.

Dengan ditetapkannya berbagai konsorsium nasional dan global untuk proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), serta progres pembangunan fisik di beberapa kota seperti Bali, Bekasi, dan Bogor yang ditargetkan beroperasi komersial pada 2028, sektor ini bergerak menuju skala implementasi yang masif.

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Seiring dengan ekspansi infrastruktur hijau yang kian pesat ini, kebutuhan akan ketersediaan data lingkungan yang kredibel dan transparan juga makin krusial.

Selaras dengan transisi kebutuhan tersebut, regulator di Indonesia bersiap mengimplementasikan kerangka pelaporan baru melalui Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Standar ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pengungkapan keberlanjutan dan iklim secara menyeluruh.

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Langkah penguatan transparansi ini berjalan selaras dengan inisiatif de-risking yang disiapkan oleh pemerintah.

Melalui platform Denera, Danantara berupaya memberikan kepastian yang lebih terukur bagi mitra investor, termasuk dalam mengelola kepastian pasokan sampah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.