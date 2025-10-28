Momentum Sumpah Pemuda, Pemerintah Perkuat Program Sekolah Rakyat dan MBG untuk Generasi Muda

jpnn.com - Peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, kepemimpinan, dan kepedulian sosial generasi muda.

Sejumlah program saat ini dijalankan pemerintah sebagai wujud pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Sekolah Rakyat akan terus diperluas sebagai model pendidikan sosial yang berkeadilan bagi keluarga kurang mampu.

“Sekolah Rakyat hadir agar anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan berkarakter sosial kuat,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya.

Program yang digagas Kementerian Sosial itu memadukan kurikulum akademik dengan pembentukan karakter dan kepemimpinan.

Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya mendidik, tetapi juga membentuk kepribadian siswa agar menjadi agen perubahan di masyarakat.

“Kami ingin membentuk calon pemimpin masa depan yang tangguh dan berjiwa sosial,” kata dia.

Selain di bidang pendidikan, pada bidang ketahanan sosial dan gizi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat Program MBG.