Momentum Usia ke-72 Tahun, Tempo Scan Berangkatkan 3.000 Peserta Mudik Gratis

jpnn.com - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H, PT Tempo Scan Pacific Tbk (Tempo Scan) kembali menunjukkan komitmen nyata bagi masyarakat. Memasuki usia ke-72 tahun, perusahaan yang dikenal dengan identitas 100% Indonesia ini memberangkatkan 3.000 pemudik.

Para pemudik tersebut diberangkatkan ke daerah masing-masing melalui program bertajuk Mudik Sepenuh Hati 100% Indonesia dari Generasi ke Generasi Bersama Membangun Negeri.

Pelepasan 52 armada bus menuju berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatra ini dilaksanakan pada Minggu (15/3) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana, bersama jajaran pimpinan Tempo Scan Group.

"Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan; Masjid Istiqlal menjadi simbol persatuan dan keberagaman yang sarat nilai toleransi," kata Executive Chairman & Founder Tempo Scan Group Handojo S. Muljadi, Minggu (15/3).

Handojo menegaskan, program ini adalah bentuk apresiasi mendalam kepada para mitra usaha dan masyarakat yang telah tumbuh bersama perusahaan selama puluhan tahun.

"Selama 72 tahun, kami berpegang pada tanggung jawab dan kebermanfaatan. Kami berharap program mudik gratis ini dapat meringankan beban perjalanan masyarakat dan membantu mereka kembali berkumpul bersama keluarga dengan aman dan penuh harapan," ujarnya.

Baca Juga: Begini Modus Bupati Cilacap Syamsul yang Kena OTT KPK Peras Anak Buah untuk THR

Sejak pertama kali diinisiasi pada 2017, program Mudik Gratis Tempo Scan telah sukses membantu mobilitas puluhan ribu masyarakat untuk pulang ke kampung halaman secara gratis.

Di sisi lain, pihaknya juga memberi tips kepada pemudik yang menempuh perjalanan jauh ke kampung halaman. Pertama dengan menjaga stamina dan nutrisi keluarga.