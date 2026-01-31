Momong Anak Anti-Ribet, Coba 5 Destinasi Kids Friendly di PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak orang tua, mengasuh anak di luar rumah sering terasa melelahkan. Anak ingin bergerak bebas, orang tua ingin suasana yang aman dan nyaman.

Di PIK2, dua kebutuhan itu bisa bertemu—tanpa harus berpindah-pindah lokasi jauh atau menghadapi suasana yang terlalu ramai.

Kawasan ini menghadirkan sejumlah ruang publik yang membuat aktivitas momong anak terasa lebih ringan.

Berikut lima destinasi kids friendly di PIK 2 yang kerap menjadi pilihan keluarga.

1. Main Pasir yang Selalu Jadi Andalan di Aloha Pasir Putih

Aloha Pasir Putih hampir selalu menjadi titik awal keluarga.

Area pasir yang luas memberi anak ruang untuk bermain bebas, sementara orang tua bisa mengawasi tanpa harus terus mengingatkan.

Tempat ini cocok untuk anak melepas energi sebelum melanjutkan agenda jalan santai.

2. Ruang Gerak Aman untuk Anak Aktif di Greenbelt

Greenbelt menawarkan koridor hijau yang aman dan nyaman.