Momong Anak Anti-Ribet, Coba 5 Destinasi Kids Friendly di PIK2
jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak orang tua, mengasuh anak di luar rumah sering terasa melelahkan. Anak ingin bergerak bebas, orang tua ingin suasana yang aman dan nyaman.
Di PIK2, dua kebutuhan itu bisa bertemu—tanpa harus berpindah-pindah lokasi jauh atau menghadapi suasana yang terlalu ramai.
Kawasan ini menghadirkan sejumlah ruang publik yang membuat aktivitas momong anak terasa lebih ringan.
Berikut lima destinasi kids friendly di PIK 2 yang kerap menjadi pilihan keluarga.
1. Main Pasir yang Selalu Jadi Andalan di Aloha Pasir Putih
Aloha Pasir Putih hampir selalu menjadi titik awal keluarga.
Area pasir yang luas memberi anak ruang untuk bermain bebas, sementara orang tua bisa mengawasi tanpa harus terus mengingatkan.
Tempat ini cocok untuk anak melepas energi sebelum melanjutkan agenda jalan santai.
2. Ruang Gerak Aman untuk Anak Aktif di Greenbelt
Greenbelt menawarkan koridor hijau yang aman dan nyaman.
Bagi banyak orang tua, mengasuh anak di luar rumah sering terasa melelahkan. Anak ingin bergerak bebas, orang tua ingin suasana yang aman dan nyaman.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menara Syariah PIK2 Memperkuat Posisi Indonesia di Level Global
- Ternyata Sejak Awal Denada Mengakui Ressa Rizky Rosano Sebagai Anaknya
- Superapps TangerangFast, Satukan Layanan, Kerja & Pemberdayaan Warga
- Politikus PDIP Ini Dorong Regulasi Pembatasan Media Sosial Pada Anak
- Keamanan Emosional Anak di Lingkungan Sekolah Penting Diperhatikan
- 4.500 Buddhis Akan Berdoa Bersama di NICE PIK2, Dihadiri 3 Pemimpin Sakya Dunia