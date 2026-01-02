Monas Dikunjungi 72 Ribu Orang pada Libur Tahun Baru 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Monumen Nasional (Monas) mencatat sebanyak 72.363 orang mengunjungi area tugu dan kawasan wisata Monas, Jakarta pada libur Tahun Baru 2026.

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri saat dihubungi, di Jakarta, Kamis, mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 59.180 orang berkunjung di kawasan Monas, sementara sisanya yakni 13.183 orang menyambangi area tugu.

Menurut dia, jumlah itu lebih banyak dibandingkan tahun lalu, yakni 41.951 pengunjung, terdiri dari 40.568 orang memilih berada di kawasan, dan sisanya yakni 1.383 mengunjungi area tugu.

Isa berpendapat kebijakan angkutan publik gratis (Rp1) yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga pukul 23.59 WIB menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah kunjungan.

"Dan ini masih dalam musim liburan," kata dia dikutip Jumat (2/1).

Khusus 1 Januari ini, Monas beroperasi sejak pukul 10.00-18.00 WIB. Lalu mulai 2-4 Januari 2026, Monas beroperasi normal dan pada 5 Januari 2026 tutup.

Pada hari biasa, tugu Monas dibuka sejak pukul 08.00-18.00 WIB khusus hari Selasa-Jumat dan 08.00-22.00 WIB pada akhir pekan.

Sementara kawasan Monas beroperasi mulai pukul 06.00-18.00 WIB pada hari Selasa-Jumat dan 06.00-22.00 WIB pada akhir pekan.(antara/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

