Moncer di KONI Cup Series 6, Para Taekwondoin Inti Club MPJ Raih 14 Emas

jpnn.com - JAKARTA TIMUR — Para taekwondoin muda Inti Club Menteng Pomdam Jaya (MPJ) kembali mengukir prestasi. Berlaga pada ajang KONI Cup Series 6 Indonesia Taekwondo Championship 2025 yang digelar pada 18–21 Desember 2025, para atlet bela diri dojang yang telah eksis sejak 2017 itu mampu menyabet 14 medali emas dan 4 medali perak.

KONI Cup Series 6 Indonesia Taekwondo Championship 2025 yang digelar di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur, itu diikuti setidaknya 3.000 atlet dari 8 provinsi, antara lain, Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori Poomsae Prestasi (individual, pair, beregu), serta Kyorugi Prestasi dan Pemula.

Pada nomor Kyorugi Pemula, para atlet Inti Club MPJ sukses mendominasi laga dengan perolehan 12 medali emas dan 3 medali perak. Ke-12 emas itu disumbangkan oleh Musa Al Ghiffari, Tristan Alif Athaya, Naura Jasmine Wijaya, Raissa Elora Karirin, Agatha Putri Safhana Pramudjiono, Kiandra Syaquila Firdaus, Satria Mahardika, Fadri Habibi l, Muhammad Farel, Queen Maleeka Alessia Harliansyaf, Vianney Nicole Epifania, dan Sekar Ayu Harimurti.

Adapun taekwondoin muda Inti Club MPJ peraih medali perak untuk kategori Kyorugi Pemula ialah Clara Anjani Priyana, Shireen Mahesuarry Barry, dan Nabila Anatasya Barry.

Pada kategori Kyorugi Prestasi, dua taekwondoin Inti Club MPJ,

Mohamad Akbar Ramadhan dan Alfarezell Abhivandya Patria, meraih medali emas. Adapun satu medali perak dari kategori itu untuk Inti Club MPJ dipersembahkan oleh Winona Naura Mazifa.

Selain itu, klub bela diri binaan Pomdam Jaya tersebut juga berhasil menyabet gelar Juara Umum 3 Kategori Prestasi. Menurut pelatih Inti Club MPJ Sabeumnim Yanuardo Sinaga, hasil itu merupakan pencapaian yang menegaskan konsistensi pembinaan atlet serta kualitas latihan.

"Capaian ini menjadi bukti bahwa Inti Club MPJ terus berkomitmen mencetak atlet-atlet taekwondo berprestasi sejak usia dini, sekaligus menjadi modal penting untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional maupun internasional di masa mendatang," tuturnya.