menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Moncer di Survei, Seskab Teddy Dinilai Punya Modal Politik dan Militer

Moncer di Survei, Seskab Teddy Dinilai Punya Modal Politik dan Militer

Moncer di Survei, Seskab Teddy Dinilai Punya Modal Politik dan Militer
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Seskab Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol). Dok: YouTube Sekretariat Presiden.

jpnn.com, JAKARTA - Hasil survei terbaru Indikator Politik menunjukkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memperoleh sentimen positif dari mayoritas responden.

Angka kepuasan publik yang tinggi terhadap Teddy menjadi sorotan, mengingat posisinya bukan pejabat teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Merespons hal itu, Pengamat Politik dan Keamanan Universitas Paramadina, Febry Triantama menilai, capaian tersebut diperoleh karena peran besarnya di balik seluruh agenda kepresidenan dan pemerintahan yang dikawalnya dengan baik.

Baca Juga:

“Publik mengenal Teddy sebagai figur yang selalu berada di lingkar inti pemerintahan. Dia adalah ring satu Presiden, sering tertangkap kamera mendampingi Presiden. Hal ini melimpahkan persepsi positif dari para pendukung Prabowo terhadap dirinya,” kata Febry saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (11/11).

Febry menambahkan, selain faktor kedekatan personal, Teddy juga dinilai memiliki efektivitas komunikasi politik yang baik. Hal itu turut memperkuat citranya di kalangan politisi.

“Dia (Teddy) beberapa kali tampil di ruang publik menjelaskan kebijakan pemerintah dan meredam kegaduhan politik yang bersumber dari pejabat istana,” ujarnya.

Baca Juga:

Febry menilai, konsistensi sentimen positif publik dari Teddy bukan tidak mungkin membuka peluang lebih besar bagi perwira menengah berpangkat Letkol tersebut di masa depan.

Terlebih, jika Presiden Prabowo kembali maju di 2029, maka posisi Teddy semakin berpotensi menjadi lebih sentral.

Hasil survei terbaru Indikator Politik menunjukkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memperoleh sentimen positif dari mayoritas responden

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI