Moncer, Transaksi Trade-In OLXmobbi Meroket Selama GIIAS 2026

jpnn.com, JAKARTA - OLXmobbi mencatatkan pertumbuhan pisitif pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang digelar selama 10 hari.

Memasuki tahun keempat sebagai official, penyerapan volume transaksi trade-in OLXmobbi tumbuh sebesar 12 persen dibandingkan GIIAS 2025.

Berdasarkan data internal selama pameran, Toyota Kijang Innova menjadi model yang paling banyak ditransaksikan, baik untuk transaksi jual maupun tukar tambah (trade-in).

Posisi tersebut kemudian disusul oleh Toyota Avanza dan Toyota Rush.

Sementara itu, dari sisi merek, Toyota, Honda, dan Mitsubishi menjadi tiga merek dengan penyerapan tertinggi selama GIIAS 2026.



Pencapaian positif ini didukung oleh antusiasme masyarakat terhadap program cashback dari OLXmobbi hingga Rp15 juta, serta promo kolaborasi trade-in untuk berbagai pilihan merek dan model mobil selama GIIAS 2026 berlangsung.

Kemudahan proses transaksi juga diperkuat melalui sinergi ekosistem Grup Astra seperti Auto2000, Astra Daihatsu, BMW Astra, ACC, dan TAF.

Melihat tren positif, platform jual-beli kendaraan itu memfasilitasi konsumen yang belum berkesempatan menikmati penawaran di GIIAS 2026 dengan meluncurkan program bertajuk KEJUTAN (Kejar Untung Jual Mobil Instan).

Setiap pelanggan yang jual dan tukar tambah dapat mengeklaim berbagai benefit tambahan, meliputi saldo digital Bank Saqu Rp150.000, Samsung Galaxy Tab A9, smartwatch Garmin Forerunner 55, Sepeda Listrik Exotic X-670, hingga Sepeda Motor Honda Beat CBS Jazz.