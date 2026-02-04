menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Mondelez Indonesia Perkuat Kontribusi Sosial dan Lingkungan di 2026

Mondelez Indonesia Perkuat Kontribusi Sosial dan Lingkungan di 2026

Mondelez Indonesia Perkuat Kontribusi Sosial dan Lingkungan di 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mondelez Indonesia memperkuat kontribusi sosial dan lingkungan di 2026 melalui semangat Empower Our Future. Foto dok. Mondelez Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Mondelez Indonesia menyatakan komitmennya untuk melanjutkan semangat Empower Our Future pada tahun 2026.

Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Country Lead of Corporate & Government Affairs Mondelez Indonesia, Marfusita Hamburgiwati, menjelaskan bahwa tema ini menjadi pengingat bahwa masa depan yang lebih baik dibangun melalui kepedulian dan aksi nyata yang konsisten. 

Baca Juga:

"Hal ini sejalan dengan misi global perusahaan, Empower People to Snack Right, yang mengajak masyarakat untuk menikmati camilan secara lebih bijak," kata Marfusita, Kamis (4/2).

Salah satu pilar utama langkah kebaikan Mondelez Indonesia diwujudkan melalui dua program utama, yaitu OREO Berbagi Serunya Berilmu yang mendonasikan 2,5% keuntungan penjualan untuk menyalurkan playful learning tools dan perlengkapan sekolah (laptop, tas, alat tulis) kepada lebih dari 1.500 anak yatim piatu di seluruh Indonesia.

OREO Berbagi Inspirasi berkolaborasi dengan Fatayat NU, dengan memberikan edukasi seputar pola pengasuhan anak guna memperkuat fondasi tumbuh kembang anak melalui interaksi keluarga yang berkualitas.

Baca Juga:

Mondelez Indonesia juga aktif dalam aksi kemanusiaan, seperti penyaluran bantuan produk untuk korban bencana di Sumatra.

Perusahaan juga bekerja sama dengan lembaga sosial seperti FoodCycle Indonesia, Asar Humanity, dan Food Bank Indonesia sepanjang tahun 2025.

Mondelez Indonesia memperkuat kontribusi sosial dan lingkungan di 2026 melalui semangat Empower Our Future

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI