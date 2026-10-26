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Mondo Gascaro Merayakan Rajakelana, Dari Jepang Hingga Pasar Santa

Mondo Gascaro Merayakan Rajakelana, Dari Jepang Hingga Pasar Santa
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Mondo Gascaro di Toko 33rpm, Pasar Santa, Jakarta Selatan pada Sabtu (24/10). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Indonesia, Mondo Gascaro tengah merayakan 10 tahun perjalanan album Rajakelana.

Momen spesial tersebut ditandai dengan perilisan ulang vinyl edisi spesial melalui kerja sama dengan Big Romantic Records asal Jepang.

"Kami mencetak 500 vinyl, 250 diedarkan di Jepang, setengahnya lagi di Indonesia," kata Mondo Gascaro saat berbincang dengan JPNN.com di Toko 33rpm, Pasar Santa, Jakarta Selatan pada Sabtu (24/10).

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Mondo Gascaro menyebut bahwa vinyl edisi perayaan 10 tahun Rajakelana sangat spesial karena ada penambahan lagu.

Selain 10 lagu yang telah bersemayam dalam album itu, terdapat 3 bonus track yang disiapkan khusus untuk pendengar. Antara lain, Saturday Light, Komorebi, serta Dan Bila (80's Version) - Pablo Cikaso Remix.

Peluncuran piringan hitam edisi spesial 10 tahun Rajakelana disertai dengan berbagai aktivitas. Mondo Gascaro menggelar Listening Session hingga Signing Session di Toko 33rpm, Pasar Santa, Jakarta Selatan. Puluhan penggemar hadir penuh keakraban pada Sabtu (24/10).

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Perayaan 10 tahun Rajakelana dari Mondo Gascaro tidak hanya sebatas rilis vinyl edisi spesial. Mantan personel Sore itu baru saja sukses menyelesaikan tur ke beberapa kota di Jepang.

Mondo Gascaro tampil pada 10 Oktober 2026 di UrBANGUILD Kyoto, 11 Oktober 2026 di Social Castle Market Nagoya, dan 13 Oktober 2026 di Moonromantic Aoyama Tokyo.

Musikus asal Indonesia, Mondo Gascaro tengah merayakan 10 tahun perjalanan album Rajakelana.

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