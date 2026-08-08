Monitor Kinerja APBN di NTT, Purbaya Tekankan Tanggung Jawab Jaga Kredibilitas Penyaluran Anggaran

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memonitor langsung kinerja jajaran Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur.

Dalam pemantauan itu, Purbaya mengevaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di daerah, perkembangan penerimaan negara, hingga dukungan anggaran terhadap program pengendalian inflasi.

Purbaya menekankan Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pertumbuhan yang inklusif.

“Jadi, peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja, tetapi bagi, monitor, dan kendalikan," kata Menkeu Purbaya, Jumat (7/8).

Sebagai langkah nyata menjaga stabilitas fiskal daerah, pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan Rp 20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota.

Menurut Purbaya, dana bantuan jumbo itu, termasuk untuk wilayah NTT, sudah siap dicairkan mulai hari ini.

Meski demikian, Menkeu Purbaya memberikan peringatan keras kepada jajarannya mengenai tugas institusi yang tidak boleh berhenti hanya pada tahap pengalokasian anggaran.

Fungsi pemantauan yang ketat harus dijalankan untuk memastikan setiap rupiah yang disalurkan benar-benar kredibel dan tepat sasaran.