Monopoly Edisi Jakarta Diluncurkan, Kemenpar Bidik Wisatawan Mancanegara

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama Winning Moves UK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan permainan papan Monopoly Edisi Jakarta sebagai inovasi promosi pariwisata Indonesia ke pasar internasional.

Permainan ikonik tersebut diharapkan dapat memperkenalkan berbagai destinasi wisata Ibu Kota kepada masyarakat dunia melalui media interaktif.

Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari promosi pariwisata perkotaan menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 22 Juni 2027. Sebelumnya, permainan tersebut telah diperkenalkan secara terbatas dalam ajang World Travel Market (WTM) London pada 3 November 2026.

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kemenpar Masruroh, mengatakan peluncuran ini merupakan kelanjutan kerja sama strategis dengan Winning Moves UK setelah keberhasilan Monopoly Edisi Bali pada Mei 2025.

Menurut dia, permainan tersebut dapat menjadi sarana promosi yang menjangkau berbagai kalangan, termasuk wisatawan mancanegara.

"Monopoly Edisi Jakarta bukan sekadar papan permainan atau cendera mata, melainkan wadah storytelling yang mengundang keluarga dan wisatawan mancanegara mengenal cerita serta pesona Jakarta bahkan sebelum mereka tiba di sini," ujar Masruroh.

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Dalam permainan tersebut, sejumlah destinasi ikonik Jakarta ditampilkan sebagai bagian dari petak permainan. Lokasi yang dihadirkan antara lain Monumen Nasional (Monas), Masjid Istiqlal, Museum Nasional Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), hingga Kepulauan Seribu.

Kawasan populer seperti Kemang, Blok M, dan PIK2 di wilayah Greater Jakarta juga turut diperkenalkan untuk menggambarkan keragaman wisata dan gaya hidup Ibu Kota.