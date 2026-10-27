Monster Listrik Berbaju SUV: Mercedes-AMG GT Resmi Lepas Liar, Sebegini Harganya
jpnn.com - Wajah ganas khas AMG kini tak lagi monopoli sedan ceper atau coupe pemikat mata. Mercedes-Benz menyeberangkan lini berperforma tingginya itu ke ranah yang lebih ramah keluarga: SUV.
Dibangun di atas platform khusus AMG.EA, SUV ini bukan sekadar mobil keluarga yang diberi emblem olahraga (sport).
Ini adalah SUV listrik murni pertama garapan AMG yang tetap mempertahankan jiwa balapnya, tetapi kini dengan ruang kepala yang lebih lapang dan bagasi yang jauh lebih siap diajak plesiran.
Secara visual, Mercedes memilih pendekatan yang lebih bersih. Garis lampu melintang di bagian hidung kini ditanggalkan.
Sebagai gantinya, pendar cahaya datang dari bilah gril dan logo bintang tiga kaki yang bisa menyala manis saat malam jatuh.
Gagang pintu model flush masih dipertahankan di samping, sementara bagian belakang dihiasi enam lingkaran lampu rem berdesain mirip turbin jet.
Masuk ke dalam kabin, nuansa kokpit balap langsung terasa.
Konsol tengah berlapis serat karbon berpadu dengan sederet tombol fisik yang masih dipertahankan—sebuah detail kecil yang makin langka di mobil modern.
Mercedes-Benz menyeberangkan lini berperforma tingginya ke ranah yang lebih ramah keluarga: SUV
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penghormatan Aprilia RS 660 untuk Phillip Island
- Xpeng X9 Mengalami Insiden Tabrakan, Airbag Disebut Tak Mengembang
- Bebas Kompromi, Chery J6T CSH Buktikan SUV Adventure Bisa Tetap Nyaman
- Cadillac Escalade-V 125th Anniversary: Spesial Seri Kolektor, Harga Rp4,3 Miliar
- China Makin Gesit, Pabrikan Mobil Jepang Percepat Inovasi Kendaraan
- Periklindo Berharap Kendaraan Niaga Listrik Juga Bisa Mendapat Manfaat Insentif