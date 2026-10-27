Monster Listrik Berbaju SUV: Mercedes-AMG GT Resmi Lepas Liar, Sebegini Harganya

jpnn.com - Wajah ganas khas AMG kini tak lagi monopoli sedan ceper atau coupe pemikat mata. Mercedes-Benz menyeberangkan lini berperforma tingginya itu ke ranah yang lebih ramah keluarga: SUV.

Dibangun di atas platform khusus AMG.EA, SUV ini bukan sekadar mobil keluarga yang diberi emblem olahraga (sport).

Ini adalah SUV listrik murni pertama garapan AMG yang tetap mempertahankan jiwa balapnya, tetapi kini dengan ruang kepala yang lebih lapang dan bagasi yang jauh lebih siap diajak plesiran.

Secara visual, Mercedes memilih pendekatan yang lebih bersih. Garis lampu melintang di bagian hidung kini ditanggalkan.

Sebagai gantinya, pendar cahaya datang dari bilah gril dan logo bintang tiga kaki yang bisa menyala manis saat malam jatuh.

Gagang pintu model flush masih dipertahankan di samping, sementara bagian belakang dihiasi enam lingkaran lampu rem berdesain mirip turbin jet.

Masuk ke dalam kabin, nuansa kokpit balap langsung terasa.

Konsol tengah berlapis serat karbon berpadu dengan sederet tombol fisik yang masih dipertahankan—sebuah detail kecil yang makin langka di mobil modern.