Moonlight Awali Langkah Nadin Amizah Menuju Laika, Yang Ditinggalkan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Nadin Amizah merilis single baru yang berjudul Moonlight.

Dirilis di bawah naungan label Sorai, lagu tersebut tersedia di berbagai platform musik digital mulai 7 Agustus 2026.

Menariknya, Moonlight merupakan lagu yang telah lama ada. Nadin Amizah menulisnya saat SMA, serta beberapa kali sudah membawakannya di panggung.

"Terutama zaman-zaman ‘Sorai’ dan 'Rumpang’, waktu belum punya album. Jadi setengah nostalgia,” kata Nadin Amizah, Jumat (7/8).

Menurutnya, Moonlight sendiri belum pernah direkam dan dirilis resmi sebelumnya.

Lagu tersebut sekaligus menjadi pembuka dari album ketiga Nadin Amizah yang bertitel Laika, Yang Ditinggalkan.

Moonlight menjadi nyawa, penentu atmosfer dari keseluruhan Laika, Yang Ditinggalkan tersebut. Alasannya, tata ruang lagu itu mewakili dunia dari subjek album, Laika.

“Ya, Moonlight tuh sonically cocok banget buat memperkenalkan dunia Laika. Sebelum mengenal sosoknya, aku rasa kita harus tahu semestanya lebih dahulu. Dari situ, kita bisa lebih mengerti Laika sebagai subjek, berikut hal-hal yang mengikutinya,” beber musisi berusia 26 tahun itu.