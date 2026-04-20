Moonlight, Lagu Cinta Sederhana dari Assia Keva

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Bali, Assia Keva, merilis single terbaru yang bertajuk Moonlight.

Karya tersebut merupakan lagu cinta yang sederhana tetapi ditulisnya dengan sepenuh hati.

Assia Keva menceritakan bahwa Moonlight ditulis pada suatu malam pada 2022 lalu di meja makan rumahnya saat temannya secara spontan memainkan gitar dengan nada yang sederhana tetapi langsung menempel di telinganya.

“Lagunya dibuat dengan sangat cepat. Mungkin Moonlight adalah salah satu lagu tercepat yang pernah aku buat, mungkin cuma 10-15 menit,” kata Assia Keva.

Karena hanya spontanitas yang terjadi, lagu yang masih setengah jadi tersebut akhirnya disimpan.

Sejak saat itu, Assia Keva tidak pernah menyentuh materi tersebut lagi.

"Saat itu aku masih 16 tahun dan belum terlalu memikirkan ‘rules’ menulis lagu. Aku saat itu tidak khawatir apakah lagunya cukup bagus atau bahkan strukturnya sudah benar. It was just pure feeling," jelasnya.

Akhirnya lagu yang ditulis empat tahun lalu tersebut disentuh kembali beberapa bulan lalu ketika Assia Keva sedang di studio rekaman bersama Kevin Suwandhi.