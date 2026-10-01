Moral Pusbatara

jpnn.com - Sedunia sekeluarga. Wujud nyatanya akan terbangun di kawasan pinggir sungai yang memisahkan provinsi Jabar dan Banten. Tepatnya di Legok. Sekitar satu jam dari lapangan Monas, Jakarta.

Senin kemarin saya ke sana. Pagi-pagi, begitu selesai satu jam senam-dansa di Monas dua relawan gerakan Dunia Satu Keluarga sudah menjemput saya. Langsung menuju Banten.

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Proyek "menyatu dengan alam" ini belum sepenuhnya jadi. Luas tanahnya 25 hektare. Gedung terbesarnya, Graha Dunia Satu Keluarga, sedang dikerjakan.

Mereka pilih membangun di situ bukan karena alamnya indah. Alam di situ justru pernah hancur berbopeng-bopeng akibat penambangan pasir. Kini alam di situ sudah direhabilitasi. Ribuan pohon baru ditumbuhkan.

Nama proyek ini: Pusbatara –Pusat Budaya Alam Nusantara. Ditegaskan sekali: budaya alam. Alam.

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Bagian depan kawasan ini sudah selesai: delapan bangunan dengan arsitektur suku Badui, Banten. Itulah Eco Camp. Salah satu bangunannya berbentuk aula: lantai dan dindingnya modern tapi plafonnya anyaman bambu. Di panggungnya terpasang layar digital lebar –untuk presentasi.

Di ruang ini saya disambut. Berbagai sajian ditayangkan. Termasuk video gambaran utuh masa depan proyek itu. Mengagumkan.