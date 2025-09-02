Morbidelli dan Pertamina Enduro VR46 Lanjutkan Kolaborasi, Siap Guncang MotoGP 2026
jpnn.com - Franco Morbidelli akan tetap membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada MotoGP 2026.
Kepastian ini didapat setelah pembalap asal Italia itu meneken kontrak baru berdurasi satu tahun.
Morbidelli akan ditemani Fabio Di Giannantonio sebagai rekan setim, sehingga komposisi Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk 2026 sudah lengkap.
Bagian Penting Tim
Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team Franco Morbidelli (kiri). Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com
Direktur VR46 Racing Team Alessio Salucci menegaskan bahwa Morbidelli merupakan bagian penting dari perjalanan tim.
"Franco langsung beradaptasi dengan tim, membangun hubungan profesional dan pribadi yang sangat baik," ucapnya dalam keterangan resmi.
Penampilan Impresif Morbidelli
Pembalap berdarah Italia-Brasil itu langsung menunjukkan performa menjanjikan pada debutnya dengan Pertamina VR46 Racing Team. Morbidelli mencatat dua podium di Argentina dan Qatar.
Saat ini, rider berusia 30 tahun itu berada di posisi keenam klasemen sementara MotoGP 2025 dengan 161 poin.
Franco Morbidelli dipastikan tetap membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada MotoGP 2026.
