Morbidelli N125V, Naked Bike 125cc Rasa Moge

Motor sport 125 cc biasanya identik dengan desain sederhana dan performa standar.

Namun, anggapan itu coba dipatahkan Morbidelli lewat kehadiran N125V, naked bike anyar yang tampil dengan aura motor gede alias moge.

Motor mencuri perhatian saat debut di ajang EICMA Riding Fest beberapa waktu lalu.

Bukan cuma karena tampilannya agresif, tetapi juga lantaran mengusung mesin V-Twin 125 cc yang terbilang langka di kelas entry level.

Secara desain, Morbidelli N125V terlihat jauh dari kesan motor pemula.

Lekukan bodinya kekar dengan garis tajam yang sekilas mengingatkan pada Ducati Monster.

Lampu depan LED berbentuk T terbalik, buritan ramping, dan knalpot ganda model tinggi membuat tampilannya makin sporty.

Daya tarik utamanya tentu ada di sektor dapur pacu.