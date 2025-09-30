Morbidelli T1002VX Hadir di Indonesia, Moge Adventure Bermesin V-twin

jpnn.com, JAKARTA - Pasar motor gede (moge) di tanah air kedatangan pemain baru asal Italia, Morbidelli T1002VX.

Moge anyar tersebut mengambil posisi di segmen adventure dengan kekuatan mesin V-Twin.

Morbidelli T1002VX dibuat untuk mereka yang ingin mendorong batas pada setiap petualangan.

Ditenagai mesin V-Twin 997 cc 80 derajat, motor diyakini memberikan performa luar biasa, memadukan tenaga dan kontrol di berbagai medan.

T1002VX juga sudah hadir dengan panel dsplay TFT dan ada empat mode berkendara, yakni Standard, Sport, Off Road, dan Rainy.

Mode Rainy dihadirkan untuk meredam tenaga T1002VX dengan klaim hingga 40%, sehingga ketika berkendara dalam kondisi hujan akan tetap memberikan rasa aman.

"Spesifikasi ini membuat calon pengguna tinggal gas pol saja karena spek standar sudah mumpuni untuk diajak turing," ucap CEO PT. Benelli Motor Indonesia (BMI) Steven Kentjana Putra, dalam keterangannya, di Jakarta.

Morbidelli T1002VX dijual seharga Rp 320 juta on the road Jakarta. BMI juga menawarkan beberapa pilihan paket untuk konsumen. (rdo/jpnn)