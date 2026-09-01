Morgan Oey Dapat Pengalaman Berharga di Warga Rusun 609

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Morgan Oey mendapat pengalaman berharga saat terlibat dalam film Warga Rusun 609.

Film yang memadukan unsur horor dan komedi itu menghadirkan cerita tentang kehidupan para penghuni rumah susun.

Bagi Morgan Oey, keterlibatannya dalam film Warga Rusun 609 sekaligus menjadi kesempatan untuk kembali mengeksplorasi kemampuan aktingnya dalam genre komedi.

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Dia menilai ada tantangan tersendiri ketika harus membangun humor agar dapat diterima dengan baik oleh penonton.

“Kalau komedi sih, buat saya susah banget ya. Ada timing-nya, terus guyonannya atau celetukannya tuh harus selalu fresh dan harus on point gitu, menurut saya susah sih,” kata Morgan Oey saat konferensi pers di kawasan Asia Afrika, Jakarta Pusat, Senin (31/8).

Meski begitu, Morgan Oey banyak belajar dari rekan-rekannya yang memiliki kemampuan di bidang komedi.

Dia kagum melihat cara mereka membawakan adegan humor secara natural selama proses syuting Warga Rusun 609.

“Melihat mereka syuting part komedi tuh itu yang dibilang, saya bilang tadi, saya selalu amaze,” tutur aktor berusia 36 tahun itu.