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Mori Hanafi DPR Soroti Kapal Tua dan Lemahnya Sistem Keselamatan Pelayaran

Mori Hanafi DPR Soroti Kapal Tua dan Lemahnya Sistem Keselamatan Pelayaran
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Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi saat diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Kapal Penumpang Tenggelam Lagi: Bagaimana Solusinya?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Foto: Dok. KWP

jpnn.com, JAKARTA - Keselamatan pelayaran kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi menilai rangkaian kejadian tersebut perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi pengawasan terhadap kapal berusia tua, fasilitas keselamatan, kompetensi awak, hingga akurasi manifest penumpang.

Mori menyampaikan hal itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Kapal Penumpang Tenggelam Lagi: Bagaimana Solusinya?” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

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Mori mengatakan sejumlah kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa kejadian terakhir diketahui berusia lebih dari 30 tahun.

Salah satunya KM Virgo yang disebut telah berusia 39 tahun.

Namun, menurut dia, “usia kapal tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keselamatan.” Kondisi kapal dan pelaksanaan perawatan secara berkala juga harus menjadi bagian penting dari pengawasan.

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"Jangan sampai perawatan kapal hanya tercatat secara administratif, tetapi ketika terjadi keadaan darurat ternyata peralatan keselamatannya tidak berfungsi,” ujar Mori.

Dia secara khusus menyoroti fasilitas keselamatan seperti pelampung dan alat pemadam kebakaran.

Mori Hanafi DPR perlu mengevaluasi pengawasan terhadap kapal berusia tua, fasilitas keselamatan, kompetensi awak, hingga akurasi manifest penumpang.

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