jpnn.com, JAKARTA - Brand Group Manager Morinaga Gregorius Daru mengatakan bahwa mempersiapkan anak menghadapi masa depan bukan berarti menuntut mereka untuk unggul dalam segala hal.

Sebab, setiap anak memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda.

Hal itu yang melatarbelakangi rangkaian Dunia Generasi Platinum: Door of Future – Advanced Intelligence Lab 2026 yang digelar Morinaga.

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Acara itu menjangkau lebih dari 50 ribu kunjungan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Lampung, Solo, dan Pekanbaru.

“Ini menjadi wujud nyata komitmen Beyond Nutrition untuk semakin dekat dan tumbuh bersama para bunda,” kata Daru, Senin (23/11).

Tidak hanya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi, Morinaga juga menghadirkan edukasi parenting, stimulasi, serta pengalaman bermain dan bereksplorasi.

Menurut Daru, tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Morinaga memahami mempersiapkan anak menghadapi masa depan bukan hanya tentang kemampuan akademis atau penguasaan teknologi.

Kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan memecahkan masalah, hingga kecerdasan emosional juga menjadi bekal penting yang perlu dikembangkan sejak dini.