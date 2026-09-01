Morinaga Lanjutkan ‘Dunia Generasi Platinum’ ke Berbagai Kota Lain

jpnn.com, JAKARTA - Morinaga sukses menggelar Dunia Generasi Platinum: Door of Future – Advanced Intelligence Lab pada 24–26 Juli 2026 di The Dome, Senayan Park, Jakarta.

Brand Group Manager Morinaga Gregorius Daru mengatakan program tersebut menghadirkan pengalaman interaktif bagi anak dan orang tua, kegiatan ini mengajak keluarga memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kecerdasannya.

Mengusung pesan “Children Aren’t Meant to Be Perfect. They’re Meant to Be Children,” Dunia Generasi Platinum: Door of Future mengajak keluarga untuk melihat proses tumbuh kembang anak dari perspektif yang berbeda.

Alih-alih menuntut anak untuk menjadi sempurna, orang tua diajak memberikan kesempatan bagi anak untuk bermain, mencoba, bereksplorasi, dan menemukan potensi terbaik dalam dirinya.

“Kami sangat senang dapat menghadirkan program sebagai sebuah pengalaman yang dapat dirasakan secara langsung oleh anak dan orang tua,” ungkap Daru dalam keterangannya, Selasa (1/9).

Morinaga ingin menunjukkan bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan tidak ada satu cara yang sama untuk menjadi hebat.

“Dengan memberikan ruang untuk bereksplorasi sejak dini, kami berharap anak dapat tumbuh dengan lebih percaya diri dan menemukan potensi terbaik yang mereka miliki,” kata Daru.

Selama tiga hari penyelenggaraan di Jakarta, lebih dari 6.000 pengunjung hadir dan mengikuti rangkaian pengalaman interaktif yang dirancang untuk mengeksplorasi beragam potensi anak.