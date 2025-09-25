Morris Garage Punya MGU9 untuk Bersaing dengan Mitsubishi Triton dan Ford Ranger

jpnn.com - Morris Garage (MG) ternyata memiliki jagoan di segmen truk pikap kabin ganda, melalui model MGU9 untuk pasar Australia.

Menawarkan karakter yang tegas dan sejumlah fitur andalan, MGU9 dibanderol seharga Rp 580 juta.

Seandainya masuk ke pasar Indonesia, MGU9 menjadi rival kuat Mitsubishi Triton, Ford Ramger, hingga Isuzu D-Max.

MGU9 hadir dengan panjang 5.500 mm, lebar 2.265 mm, tinggi 1.874 mm dan wheelbase 3.300 mm.

Tampilannya mengusung desain yang berani dan modern berkat gril depan berukuran besar berlapis krom.

Bumper depan didesain ulang, sehingga tampilannya lebih menonjol.

Interiornya juga selaras dengan konsep eksterior yang modern. Tuas persneling dibuat unik.

Dukungan entertainment hadir dengan dua layar seluas 12,3 inci dan pada varian Explore Pro mendapatkan tambahan berupa seat heated, ventilated seat, sistem audio JBL delapan speaker, panoramic roof, hingga leather upholstery suede headliner.