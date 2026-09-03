Moskow Membuka Pintu Pariwisata Bagi Wisatawan Indonesia Melalui Misi Bisnis di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Komite Pariwisata Kota Moskow (Moscow City Tourism Committee) menggelar misi bisnis (business mission) di Jakarta, Selasa (1/9/2026) untuk memperkenalkan ibu kota Rusia sekaligus mempertemukan perwakilan industri pariwisata Moskow dengan pelaku utama industri pariwisata Indonesia.

Sebanyak 110 perusahaan travel, termasuk 15 perwakilan dari sektor pariwisata Moskow menghadiri kegiatan strategis ini dan menghasilkan lebih dari 1.000 pertemuan Business to Business (B2B).

Dubes Rusia untuk Indonesia bersama Maria Pasuginova, Head of the Directorate for Asia, CIS and Latin America, Moscow City Tourism Committee pada kegiatan menggelar misi bisnis (business mission) di Jakarta, Selasa (1/9/2026). Foto: Source for JPNN

Angka ini mencerminkan tingginya minat pelaku industri pariwisata dari kedua negara, sekaligus menegaskan Pemerintah Kota Moskow melihat Indonesia sebagai salah satu negara dengan dengan pertumbuhan wisatawan tercepat di kawasan Asia Tenggara.

Pada 2025, total arus wisatawan dari kawasan Asia Tenggara menuju Moskow mencapai 63.800 kunjungan.

Indonesia mencatatkan pertumbuhan jumlah wisatawan yang signifikan, dari 5.000 kunjungan pada 2024 menjadi 7.500 kunjungan pada 2025.

Tren positif ini terus berlanjut tahun ini, dimana pada paruh pertama 2026 tercatat 3.600 perjalanan dari Indonesia ke Moskow, meningkat 12% dibandingkan periode yang sama pada 2025.