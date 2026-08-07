Motif Pembunuhan Berencana di Singkawang Terungkap, Dalangnya Adik Korban

jpnn.com - Polres Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar) mengungkap motif pembunuhan berencana yang menewaskan AL di Jalan Tanjung Batu Dalam Kopisan, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan.

Kasat Reskrim Polres Singkawang AKP Raja Toga Paruhum mengatakan ada peran adik korban dala peristiwa itu.

"Aksi pembunuhan tersebut didalangi adik kandung korban yang diduga menyimpan dendam akibat perselisihan keluarga dan menyewa seorang eksekutor dengan imbalan puluhan juta rupiah," ujar AKP Raja Toga di Mapolres Singkawang, Kamis (6/8/2026).

Hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan tersangka TSP diduga memerintahkan tersangka S alias N untuk membunuh korban karena merasa sakit hati setelah keduanya terlibat perselisihan hingga tidak lagi saling bertegur sapa.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan sementara, tersangka TSP diduga merasa sakit hati dan dendam kepada korban. TSP kemudian menyuruh tersangka S alias N untuk membunuh korban dengan imbalan uang tunai," tuturnya.

Menurut Raja Toga, tersangka S alias N berperan sebagai eksekutor dengan menembak korban menggunakan senapan angin miliknya dari jarak sekitar enam hingga tujuh meter sebanyak dua kali.

Aksi tersebut dilakukan setelah pelaku bersembunyi di semak-semak di seberang rumah korban sambil menunggu korban keluar.

Polisi mengungkapkan bahwa tersangka TSP menjanjikan imbalan sebesar Rp 50 juta apabila pembunuhan berhasil dilakukan.