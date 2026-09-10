Motif Pembunuhan Lansia di Garut Terungkap, Pelaku Ternyata

jpnn.com, GARUT - Polisi mengungkap motif seorang pemuda membunuh seorang pria lanjut usia (lansia) karena pengaruh mabuk mengkonsumsi obat keras dan minuman keras di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Pada saat itu kondisi pelaku ternyata sudah mengkonsumsi minuman keras sebanyak dua botol dan obat sebanyak 25 butir (obat keras)," kata Kapolres Garut AKBP Niko N. Adi Saputra saat jumpa pers pengungkapan kasus pembunuhan lansia.

Dia menuturkan pelaku inisial AS (28) warga Kecamatan Cisompet melakukan penganiayaan menggunakan batu besar ke bagian kepala korban lansia Eman Sutaryat (74) warga Desa Sukanagara, Kecamatan Cisompet hingga tewas di tempat.

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Aksi kekerasan itu, kata dia, terjadi secara tiba-tiba karena hal sepele ketika korban menegur agar pelaku tidak mabuk-mabukan, dan tidak lama kemudian pelaku mengambil batu besar lalu menghatamkannya di pinggir jalan daerah Cisompet, Selasa (1/9) siang.

"Korban ini menegur baik-baik, jangan mengkonsumsi minuman-minuman keras, tanpa pikir panjang pelaku langsung mengambil batu yang menurut hemat kami, ini (batu) saja kami angkat dengan dua orang," katanya.

Dia menyampaikan seusai melakukan aksinya itu, pelaku langsung melarikan diri sampai akhirnya berhasil ditangkap oleh warga dan anggota kepolisian untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Pelaku setelah dipastikan dalam kondisi sehat dan sadar, kata Kapolres, langsung menjalani pemeriksaan, dan mengakui perbuatannya karena tidak terima ditegur korban, kemudian menganiayanya dengan batu besar.

"Saat ini tersangka sudah kami tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," katanya.