JPNN.com » Kriminal » Motif Pembunuhan Mahasiswi UMM Bukan Perselingkuhan, tetapi...

Motif Pembunuhan Mahasiswi UMM Bukan Perselingkuhan, tetapi...

Motif Pembunuhan Mahasiswi UMM Bukan Perselingkuhan, tetapi...
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Widi Atmoko (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Surabaya, Senin (29/12/2025). ANTARA/Willi Irawan

jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengungkap motif pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Faradila Amalia Najwa yang dilakukan tersangka anggota Polres Probolinggo berinisial AS

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur Kombes Widi Atmoko menyatakan pembunuhan dilakukan di wilayah Kabupaten Probolinggo, sementara jasad korban dibuang di wilayah Kabupaten Pasuruan.

“Motifnya sudah kami dapatkan," kata Widi Atmoko di Surabaya, Senin.

Dia mengatakan motif AS membunuh Faradila Amalia karena sakit hati dan ingin menguasai harta korban.

"Motifnya yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Kami mendapatkan beberapa jejak bahwa tersangka telah mengambil harta korban,” katanya..

Widi menegaskan isu perselingkuhan yang sempat beredar tidak ditemukan dalam hasil penyidikan.

Penyidik meyakini motif pembunuhan hanya berkaitan dengan sakit hati dan keinginan menguasai harta korban.

Ia menjelaskan perkara tersebut dikenakan pasal pembunuhan berencana.

