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Motif Pembunuhan Marbot Masjid di Purwakarta, Polisi: Pelaku Sakit Hati Sering Diejek

Motif Pembunuhan Marbot Masjid di Purwakarta, Polisi: Pelaku Sakit Hati Sering Diejek
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Kapolres Purwakarta AKBP Febri Nurzam saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarn-Hatta, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, PURWAKARTA - Polisi mengungkapkan motif pembunuhan yang dilakukan FS terhadap marbot masjid di Kabupaten Purwakarta.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi ketika korban hendak mengumandangkan azan Zuhur di Masjid Al Muhajiri, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, pada Kamis (6/8/2026).

Seketika pelaku datang dari belakang dan langsung melakukan penusukan terhadap korban.

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Korban tergeletak tak sadarkan diri, dengan darah yang bersimbah di area halaman masjid.

Kapolres Purwakarta AKBP Febri Nurzam menuturkan, korban dan pelaku saling mengenal.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku mengakui perbuatannya itu dipicu rasa sakit hati karena kerap diejek atau dirundung oleh korban.

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"Motifnya dugaan sementara hasil interogasi bahwa diduga pelaku ini sakit hati pada korban karena sering mendapat perlakuan yang tidak seharusnya didapatkan oleh si pelaku," kata Febri ditemui di Bandung, Jumat (7/8).

"Contohnya, si korban sering menghina pelaku terkait masalah ekonomi maupun kondisi rumah. Ya dirundung lah," lanjutnya.

Polisi mengungkapkan motif pembunuhan yang dilakukan FS terhadap marbot masjid di Kabupaten Purwakarta.

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